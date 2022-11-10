شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت خمسة مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أسامة، وانس محمود صبري، والشاب أسامة احمد صبري، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها وعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت برقة، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه، واعتقلت منه المواطن عبد اللطيف أيمن أبو عمر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا جريحا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.  

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نور عطالله المشايخ (18 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

يشار إلى أن المشايخ أصيب برصاصه في الفخذ، قبل حوالي أسبوعين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق لهذا الصباح

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق لهذا الصباح

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس

إسرائيل تحظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة

إسرائيل تحظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة

الاحتلال يعتقل شابًا جريحًا في مخيم عايدة شمال بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا جريحًا في مخيم عايدة شمال بيت لحم

كم بلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس؟

كم بلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس؟

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

ما حقيقة تأجيل مهرجان إحياء ذكرى الرئيس عرفات بغزة؟

ما حقيقة تأجيل مهرجان إحياء ذكرى الرئيس عرفات بغزة؟

بحضور الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع مركزية (فتح)

بحضور الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع مركزية (فتح)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا جريحًا في مخيم عايدة شمال بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا جريحًا في مخيم عايدة شمال بيت لحم

ما حقيقة تأجيل مهرجان إحياء ذكرى الرئيس عرفات بغزة؟

ما حقيقة تأجيل مهرجان إحياء ذكرى الرئيس عرفات بغزة؟

بحضور الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع مركزية (فتح)

بحضور الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع مركزية (فتح)

هيئة مقدسية: الرباط هو السبيل لصد اقتحامات المستوطنين للأقصى

هيئة مقدسية: الرباط هو السبيل لصد اقتحامات المستوطنين للأقصى

التميمي تشارك في اجتماعات الفريق العربي للمفاوضات

التميمي تشارك في اجتماعات الفريق العربي للمفاوضات

وزير الاقتصاد يصدر تعليمات حول مشاركة الشركات بانتخابات الغرف التجارية الصناعية

وزير الاقتصاد يصدر تعليمات حول مشاركة الشركات بانتخابات الغرف التجارية الصناعية

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد عيسي وتطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد عيسي وتطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها

الائتلاف التربوي الفلسطيني يدعم ترشح رفعت الصباح لرئاسة الحملة العالمي للتعليم

الائتلاف التربوي الفلسطيني يدعم ترشح رفعت الصباح لرئاسة الحملة العالمي للتعليم

منوعات

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

شاهد: شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتهدد شقيقها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتهدد شقيقها

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة بما كشفته عن طفلتها الصغرى

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة بما كشفته عن طفلتها الصغرى

ما آخر التطورات الصحية لمي سليم بعد أزمتها الأخيرة؟

ما آخر التطورات الصحية لمي سليم بعد أزمتها الأخيرة؟

شاهد: حسن الرداد يتعرض لموقف غير متوقع في المطار

شاهد: حسن الرداد يتعرض لموقف غير متوقع في المطار

شاهد: لجين عمران تتحدث للمرة الأولى عن زواجها وثروتها الضخمة

شاهد: لجين عمران تتحدث للمرة الأولى عن زواجها وثروتها الضخمة

شاهد: أحمد سلامة يقلق الجمهور ويظهر بوجه متورم مخيف

شاهد: أحمد سلامة يقلق الجمهور ويظهر بوجه متورم مخيف

عربي

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

سائحة تتجرد من ملابسها لالتقاط صورة مع &#34;أبو الهول&#34;.. كيف تعاملت معها السلطات المصرية؟

سائحة تتجرد من ملابسها لالتقاط صورة مع "أبو الهول".. كيف تعاملت معها السلطات المصرية؟

مصر: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى سكني في محافظة الجيزة

مصر: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى سكني في محافظة الجيزة