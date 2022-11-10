قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في الضفة الغربية





واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أسامة، وانس محمود صبري، والشاب أسامة احمد صبري، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها وعبث بمحتوياتها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من برقة شمال غرب نابلس.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت برقة، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه، واعتقلت منه المواطن عبد اللطيف أيمن أبو عمر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا جريحا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نور عطالله المشايخ (18 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.



يشار إلى أن المشايخ أصيب برصاصه في الفخذ، قبل حوالي أسبوعين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت خمسة مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.