"يشعر بخيبة أمل".. ترامب يعلق على نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس

علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.





وأقرّ ترامب بأنّ نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس كانت "مخيبة للآمال إلى حد ما، وتمثّل نصراً كبيراً" بالنسبة إليه.



وكتب ترامب، في منشور في منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، "Truth Social": "في حين كانت انتخابات الأمس مخيبة للآمال إلى حد ما، من نواحٍ معينة، لكن، من وجهة نظري الشخصية، كانت انتصاراً كبيراً للغاية".



وأضاف ترامب أنه تم تحقيق "219 فوزاً و16 خسارة في العموم. من فعل أفضل من ذلك على الإطلاق؟"، وذلك في إشارةٍ إلى فوز 219 من أصل 330 مرشحاً أيّدهم، وفق قناة (الميادين).



ويعتزم ترامب، إعادة التنافس على منصب الرئيس، قام بدعم عدد من المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لذلك كان يُنظر إليهم على أنهم اختبار قوة بالنسبة إليه. وبالتالي، فإنّ حقيقة فشل عدد من هؤلاء المرشحين قد تضر بمكانة ترامب في الحزب الجمهوري.



وفي وقتٍ سابق، قال مستشار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لشبكة (CNN)، إنّ "ترامب غاضب ويصرخ على الجميع بعد نتائج الحزب الجمهوري المخيّبة للآمال، الليلة الماضية، في الانتخابات النصفية".



وأضاف مستشار ترامب، الذي كان على اتصال بالدائرة المقرّبة إلى ترامب، أنّ المرشّحين "كانوا جميعاً مرشحين سيئين" ، منتقداً عدداً من منافسي ترامب المختارين بعناية في "ولايات ساحات القتال الرئيسة".



رام الله - دنيا الوطن