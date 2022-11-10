(واللا): مسؤولون بالإدارة الأميركية قلقون من سيناريو تعيين سموتريتش وزيراً للجيش

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مسؤول أميركي وصفه بأنه "كبير" قوله، إن لهوية الشخص الذي سيشغل منصب وزير الجيش في الحكومة الإسرائيلية القادمة، تأثير كبير على العلاقات مع الولايات المتحدة، وليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات الأمنية.وأضاف الموقع، بأن مسؤولين كباراً في الإدارة الأمريكية، قالوا إنهم قلقون بشكل خاص من سيناريو يتم فيه تعيين زعيم (الصهيونية الدينية) بتسلائيل سموتريتش وزيراً للجيش، وذلك بسبب تصريحاته العنصرية ومواقفه المتطرفة من القضية الفلسطينية.وتابع الموقع: أنه إذا تم تعيين سموتريتش في هذا المنصب، فليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستوافق على التعاون معه.