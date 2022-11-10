الرئيس الإسرائيلي يواصل مشاوراته تمهيداً لمنح التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة





والمرشح الذي من المتوقع أن يحصل على التفويض هو رئيس حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو، الذي من المتوقع أن توصي به جميع الأحزاب اليمينية.









رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ سيواصل جولة المشاورات مع ممثلي الأحزاب المنتخبة لـ (كنيست) الـ 25، وذلك تمهيداً لمنح التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة.ومن المقرر أن يلتقي هرتسوغ مع ممثلين عن أحزب (يهدوت هتوراة) و(الصهيونية الدينية) و(إسرائيل بيتنا) و(عوتسما يهوديت) و(نعوم وراعم).