دولي

السفير الأميركي لدى إسرائيل يوجّه تحذيرًا إلى حكومة نتنياهو المقبلة

السفير الأميركي لدى إسرائيل يوجّه تحذيرًا إلى حكومة نتنياهو المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
حذّر السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس، اليوم الخميس،  بشأن احتمال أن تحاول الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ضم أراضي الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وأكد نايدس خلال حديث مع هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، تصدي بلاده لأي محاولات من قِبل الحكومة الإسرائيلية المستقبلية لضم أجزاء من الضفة الغربية أو منطقة الأغوار للسيادة الإسرائيلية.

وقال السفير الأميركي إن "الإدارة الأميركية ستكافح أي محاولة للقيام بمثل هذه الخطوة، وأوضح أن "الولايات المتحدة ومعظم الدول العربية تعارض الضم". وفق (عرب 48)

وفيما يتعلق برئيس "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، وتعينه وزيرا بالحكومة الإسرائيلية، رد السفير الأميركي بأنه "فقط عند تشكيل الحكومة سيتم اتخاذ قرار بشأن التعامل والخطاب حول هذه القضية".

وأتت تصريحات السفير الأميركي ردًا على ما قاله عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود حول هذه قضية الضم، حيث قال ليفين في وقت سابق "لقد كنا على بعد خطوة واحدة من تطبيق السيادة في الضفة الغربية، وآمل أن ندلي بتصريحات أقل، وأن نتحرك أكثر في الإجراءات والخطوات العلمية نحو الضم".

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان سيتحدث إلى بن غفير، قال السفير الأميركي إنه لن يدلي "بتصريحات مثيرة ولن يتحدث عن أي شخص، بغض النظر عما إذا كان يمينا أو يسارا"، وأضاف أن "الإدارة الأميركية تنتظر تشكيل الائتلاف الحكومي والمواقف التي سيتخذونها بالحكومة، أريد أن أرى ماذا يقولون، وكيف يتصرفون".

وأكد نايدس أنه على الرغم من أن مهمة السفير هي "مواصلة الحوار مع المسؤولين الإسرائيليين، إلا أنه ينوي صد ومواجهة الأمور التي لا توافق عليها الولايات المتحدة "، ولكن في هذه المرحلة لم يتم تشكيل الحكومة بعد، لذلك "حتى نعرف تركيبة الحكومة والمناصب الوزارية لكل شخص، عندها سنقرر طبيعة الحوار الذي يمكن أن يحدث".

أخبار ذات صلة

&#34;يشعر بخيبة أمل&#34;.. ترامب يعلق على نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس

"يشعر بخيبة أمل".. ترامب يعلق على نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس

(واللا): مسؤولون بالإدارة الأميركية قلقون من سيناريو تعيين سموتريتش وزيراً للجيش

(واللا): مسؤولون بالإدارة الأميركية قلقون من سيناريو تعيين سموتريتش وزيراً للجيش

الرئيس الإسرائيلي يواصل مشاوراته تمهيداً لمنح التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة

الرئيس الإسرائيلي يواصل مشاوراته تمهيداً لمنح التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة

واشنطن: إعادة انتخاب الفلسطينية إيمان جودة في عضوية برلمان ولاية كولورادو

واشنطن: إعادة انتخاب الفلسطينية إيمان جودة في عضوية برلمان ولاية كولورادو

صحيفة أمريكية: إسرائيل وراء الهجوم على الحدود العراقية السورية

صحيفة أمريكية: إسرائيل وراء الهجوم على الحدود العراقية السورية

انتخابات التجديد النصفي.. الجمهوريون يتقدمون في (النواب) والصراع يشتد في (الشيوخ)

انتخابات التجديد النصفي.. الجمهوريون يتقدمون في (النواب) والصراع يشتد في (الشيوخ)

انعكاسات زيارة الرئيس الصيني المرتقبة على العلاقات الخليجية الصينية

انعكاسات زيارة الرئيس الصيني المرتقبة على العلاقات الخليجية الصينية

العالم يشهد آخر خسوف قمري لهذا العام

العالم يشهد آخر خسوف قمري لهذا العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

آليات الاحتلال تتوغل شرق المنطقة الوسطى

آليات الاحتلال تتوغل شرق المنطقة الوسطى

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق لهذا الصباح

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق لهذا الصباح

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في الضفة الغربية

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس

الاحتلال يعتقل شابًا جريحًا في مخيم عايدة شمال بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا جريحًا في مخيم عايدة شمال بيت لحم

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

ما حقيقة تأجيل مهرجان إحياء ذكرى الرئيس عرفات بغزة؟

ما حقيقة تأجيل مهرجان إحياء ذكرى الرئيس عرفات بغزة؟

بحضور الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع مركزية (فتح)

بحضور الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع مركزية (فتح)

منوعات

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

عربي

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية