شؤون فلسطينية

إسرائيل تحظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة

إسرائيل تحظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن قرار إسرائيلي بحظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. 

ووفق صحيفة (هأرتس)، فإن الجهات الإسرائيلية المختصة حظرت تصدير الأسماك والمأكولات البحرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ما قد يضر بمهنة الصيد ويلحق الضرر بآلاف العائلات التي تكسب قوتها منها.

وقالت الصحيفة: إن "قرار حظر تصدير الأسماك جاء بعد اكتشاف محاولة تهريب حوالي 20 طًنا من السمك من الضفة الغربية إلى إسرائيل، من تلك التي وصلت من قطاع غزة".

وأضافت: "محاولة تهريب الأسماك من الضفة إلى إسرائيل قد يضر المصلحة العامة خاصة، وأنه يتم بدون إشراف زراعي وصحي، وبدون أي رقابة تمنع وصول أسماك ذات نوعية رديئة".

وختمت الصحيفة بالقول: إن "إسرائيل تعتزم التحقيق في الأمر، وإذا تعهدت نقابة الصيادين والسلطات في غزة بمنع التهريب والعمل وفق الإجراءات الصحية، فسيتم إلغاء القرار".

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