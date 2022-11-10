واشنطن: إعادة انتخاب الفلسطينية إيمان جودة في عضوية برلمان ولاية كولورادو

رام الله - دنيا الوطنفازت الفلسطينية ايمان جودة بعضوية برلمان ولاية كولورادو للمرة الثانية ضمن الانتخابات النصفية للكونغرس والبرلمانية للولايات.وأعرب جودة في منشور لها عبر صفحتها على (الفيس بوك)، عن شكرها لداعميها الذين وقفوا إلى جانبها في العودة مرة أخرى إلى برلمان الولاية، لإكمال مسيرة عملها من أجل أبناء دائرتها (41) في الولاية.وكانت رشيدة طليب فازت بعضوية الكونغرس للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات النصفية التي أجريت يوم أمس، وكذلك رؤى رمان بعضوية برلمان ولاية جورجيا، وعبد الناصر رشيد بعضوية برلمان ولاية الينوي.