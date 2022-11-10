شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، يكون الجو صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 19-13 21-15 22-15 بيت لحم 19-13 21-15 22-15
رام الله والبيرة 18-12 20-14 21-14 طولكرم 22-16 24-18 25-18
نابلس 20-14 22-16 23-16 قلقيلية 22-16 24-18 25-18
جنين 23-16 25-18 26-18 سلفيت 19-13 21-15 22-15
طوباس 24-17 26-19 27-17 روابي 20-14 22-16 23-16
الخليل 18-12 20-15 21-15 غزه 23-17 25-19 26-19
أريحا 29-20 31-22 32-22 خانيونس 23-17 25-19 26-19
الأغوار الشمالية 27-18 28-20 29-20 رفح 24-16 26-18 27-18

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