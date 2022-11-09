ما حقيقة تأجيل مهرجان إحياء ذكرى الرئيس عرفات بغزة؟

رام الله - دنيا الوطننفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الأنباء التي تتحدث عن تأجيل مهرجان إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.وقال الناطق باسم الحركة منذر الحايك في تصريح مقتضب له، إن المهرجان سيعقد في مكانه ووقته المحدد بعد ظهر يوم غد الخميس في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.وفى الحايك الأخبار المنتشرة على لسان عن تأجيل الهرجان، مضيفاً "كل ما يُشاع على لساني بأن المهرجان قد تأجل لا أساس له من الصحة، وعلى المواقع الصفراء أن تشاهد غداً ساحة الشهيد ياسر عرفات".