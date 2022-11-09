شؤون فلسطينية

بحضور الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع مركزية (فتح)

بحضور الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع مركزية (فتح)
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ترأس الرئيس محمود عباس، اجتماعا للجنة المركزية لحركة (فتح)، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأطلع الرئيس، أعضاء المركزية على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا ومقدساتنا.

وتطرق الرئيس عباس، إلى مشاركة دولة فلسطين في أعمال القمة العربية التي عقدت في دولة الجزائر ، وأبرز القرارات التي اتخذت خلال القمة لصالح القضية الفلسطينية، ودعم صمود أبناء شعبنا، مؤكدا أهمية هذه القرارات في دعم الخطوات الفلسطينية المقبلة على الساحة الدولية لحماية حقوق شعبنا ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية.

وناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح عددا من القضايا على رأسها الوضع السياسي؛ حيث تطرقت للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا، والتي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية هي من تتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي تدفع المنطقة نحو التصعيد والتوتر.

وأشادت اللجنة المركزية، بصمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده في مواجهة الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، الذين يرتكبون أبشع الجرائم التي تكشف عنصرية وحقد هذا الاحتلال الذي يصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية في ظل صمت دولي غريب عاجز حتى عن إدانة هذا التصعيد الذي يستهدف الكل الفلسطيني.

وقالت اللجنة المركزية، "نحيي هذه الأيام الذكرى الـ18 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، مؤكدين مواصلة السير على دربه ودرب جميع قادتنا المؤسسين الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الحفاظ على القرار الوطني المستقل وحمل أمانة قيادة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، مهيبة بأبناء شعبنا المشاركة في إحياء هذه الذكرى التي ستبقى خالدة في قلوب جميع أبناء الشعب الفلسطيني".

وفي الشأن الداخلي؛ ناقشت اللجنة المركزية عددا من الملفات الداخلية المتعلقة بالحركة، حيث تم تشكيل عدة لجان لمتابعة هذه الملفات.

وقررت اللجنة عقد جلسة للمجلس الثوري لحركة (فتح) في 4/12/2022.

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