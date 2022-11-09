شؤون فلسطينية

هيئة مقدسية: الرباط هو السبيل لصد اقتحامات المستوطنين للأقصى

هيئة مقدسية: الرباط هو السبيل لصد اقتحامات المستوطنين للأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي على أن الرباط في المسجد الأقصى هي من الوسائل الأنجع لصد اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال.

 ودعا الهدمي إلى شد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك لصد مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى.

 وشدد على أن "الشعب الفلسطيني لن ينكسر في ظل تواصل جرائم الاحتلال وعدوانه على المقدسات الإسلامية".

وأوضح أن حكومة الاحتلال معنية باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بهدف تحقيق أهدافها التهويدية.

 وقال إن الاحتلال يصر على اقتحام المسجد الأقصى لفرض واقع جديد، ويسعى لفرض سيطرته على المسجد.

وأضاف أن الاحتلال يسعى لإبعاد المرابطين والمصلين عن المسجد الأقصى المبارك.

 ولفت إلى أن الانتخابات الصهيونية الأخيرة هي الأكثر عنصرية والأشد تطرفاً، والهدف من بناء السفارة الأمريكية في القدس إعطاء الشرعية للاحتلال في سيطرته على المدينة المقدسة.

 ويواصل الاحتلال ومستوطنوه انتهاكاتهم بحق مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تهويد المدينة والسيطرة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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