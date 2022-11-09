صحيفة أمريكية: إسرائيل وراء الهجوم على الحدود العراقية السورية

رام الله - دنيا الوطنقال تقرير أمريكي، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل نفذت غارات جوية شرقي سوريا استهدفت قافلة سيارات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من العراق.وبحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) فإن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء بالقرب من البوكمال - وهي بلدة حدودية- دمر العديد من المركبات.وذكرت الصحيفة نقلا عن عدة أشخاص مطلعين على تفاصيل الهجوم، أنه وقع بعد عبور القافلة الحدود من العراق.وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بالهجوم، بينهم إيرانيين لا يزال عددهم غير واضح.