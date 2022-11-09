المالكي يثمن جهود منظمة فرسان مالطا في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنثمن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي يوم الأربعاء، جهود منظمة فرسان مالطا والخدمات التي تقدمها لدعم احتياجات الشعب الفلسطيني بما فيها مستشفى العائلة المقدسة في محافظة بيت لحم.وتطرق الوزير المالكي خلال اللقاء الذي عقده مع وزير التعاون الدولي والعمل الإنساني لمنظمة فرسان مالطا ذات السيادة د.اليساندرو دي فرانسيس، في مقر الوزارة، الى أهمية تنفيذ ومتابعة الاتفاقية الموقعة بين منظمة فرسان مالطا والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة للاتفاق على برنامج التعاون المشترك بين منظمة فرسان مالطا والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في مجالات انسانية واجتماعية محددة، وضرورة الاتفاق على برنامج عمل لمشاريع تخدم دول ثالثة تقع ضمن اولويات المنظمة والوكالة كمساهمة مهمة في تنفيذ الاهداف الانمائية الدولية.و أشار المالكي الى أهمية التعاون مع الجاليات الفلسطينية في دول الاغتراب، لحشد مزيد من البرامج التي تستهدف الجيل الجديد لزيارتهم للأراضي المقدسة وتثبيت الهوية الفلسطينية المسيحية الاسلامية العربية.حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني مساعد الوزير للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان ومنظمة فرسان مالطا السفير عيسى قسيسية، وسكرتير ثالث ميرا قطاطو من مكتب الوزير، وسكرتير ثالث شهد صلاح من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، وسكرتير ثالث ديانا النصر من وحدة الاعلام. ومن الجانب الآخر رئيس مكتب تمثيل فرسان مالطا ذات السيادة لدى دولة فلسطين، ورئيس مستشفى العائلة المقدسة في مدينة بيت لحم السفير ميشيل بورك بو.