التميمي تشارك في اجتماعات الفريق العربي للمفاوضات

رام الله - دنيا الوطنشاركت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي اليوم الأربعاء، في اجتماع المفاوضين العرب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على رأس الفريق الفلسطيني الفني المشارك في أعمال قمة المناخ ٢٧ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.ويعقد هذا الاجتماع العربي المفاوضين العرب بشكل دوري ويومي طيلة أيام انعقاد المؤتمر للتباحث في القضايا العالقة ورسم خارطة الطريق التفاوضية وكذلك إعطاء الإفادة حول ما يتم في اجتماعات المؤتمر بشكل عام.ويذكر بأن الفريق الفني الذي ترأسه التميمي، اكتمل اليوم بوصول ممثلي وزارة الزراعة وسلطتي المياه والطاقة إلى جانب ممثلي سلطة جودة البيئة زغلول سمحان و نضال كاتبة الذين يشاركون في أعمال المؤتمر منذ انطلاقه.