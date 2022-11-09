شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يصدر تعليمات حول مشاركة الشركات بانتخابات الغرف التجارية الصناعية

وزير الاقتصاد يصدر تعليمات حول مشاركة الشركات بانتخابات الغرف التجارية الصناعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي تعليمات بشأن مشاركة الشركات في عملية الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارات الغرفة التجارية الصناعية والتي ستبدأ في الأول من الشهر القادم وفق جدول زمني لـ18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن تبدأ في محافظتي أريحا ودير البلح.

وبموجب التعليمات يمثل الشركة المساهمة العامة عند الترشح أو الانتخاب رئيس مجلس إدارتها، أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أو مديرها الإقليمي أو الرئيس التنفيذي بتفويض خطي من رئيس مجلس إدارتها أو المفوضين بالتوقيع عنها من أعضاء مجلس إدارة الشركة،  وينطبق ذلك أيضا على الشركة المساهمة الخصوصية التي يزيد عدد المساهمين فيها عن عشرين شخصاً.

وحسب التعليمات فان الشركات مهما كانت ماهيتها أو طبيعتها والتي لا يقل عدد مساهميها عن شخصين ولا يزيد عن عشرين شخصاً عند الترشح أو الانتخاب يمثلها أحد الشركاء المدرجة أسماؤهم في سجل الشركات أو شهادة مراقب الشركات بموجب تفويض خطي موقع من المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

وتبعاً لتعليمات الوزير إذا تألفت الشركة المساهمة الخصوصية من شخص واحد أو مساهم واحد، فإن هذا الشخص يعتبر مفوضاً تلقائياً عن الشركة لغايات الترشح أو الانتخاب في الغرفة.

وبشأن الشركات التي لديها فروعاً أو مكاتباً في المحافظات أو منطقة اختصاص الغرفة فإنه لا يجوز تفويض نفس الشخص للانتخاب أو الترشح عن الشركة في أكثر من غرفة تجارية صناعية.

ومن الجدير ذكره فان الانتخابات ستجرى بالتزامن بين شطري الوطن وبما يشمل العاصمة المحتلة القدس الشريف، وفق جدول زمني يشمل عقد الانتخابات فيها بالتتابع.

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