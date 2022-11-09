"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد عيسي وتطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب رأفت علي عبد الله عيسي (29 عاما) من بلدة صانور جنوب جنين، والتي ارتكبتها قوات الاحتلال وادت إلى استشهاده قرب جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين.واعتبرت الوزارة ان هذه الجريمة مكتملة الأركان وجزء من جرائم الاعدامات الميدانية ضد شعبنا والتصعيد الاسرائيلي الرسمي للأوضاع في ساحة الصراع، بهدف خلق حالة من الفوضى والحرائق كبديل لتهدئة والعملية السياسية ومسار المفاوضات، وكبديل عسكري أمنى لإحياء عملية السلام، وهروبا لدفع استحقاقات السلام العادل والحلول السياسية للصراع.وحملت الوزارة دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا.كما دعت المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.