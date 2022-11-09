حركة المقاومة الشعبية: الرئيس عرفات تعرض لمؤامرة كبرى من المحيطين به

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، إن تسريب محاضر لجنة التحقيق في وفاة الرئيس ياسر عرفات يدلل على حجم التخبط والتردد والشكوك حول نزاهة التحقيق في الوصول إلى نتائج ملموسة لتقديم المتهمين بالتسبب في تسميم الرئيس عرفات إلى العدالة.وأضافت الحركة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، "تشير الدلائل أمام شعبنا ان الرئيس ياسر عرفات تعرض لمؤامرة كبرى من المحيطين حوله، الذين تواطئوا في تسهيل وصول العدو الصهيوني إلى جسد الرئيس ".وأوضحت أنه "بالتزامن مع ذكرى اغتيال الرئيس ياسر عرفات ندعو الى سرعة تشكيل لجنة وطنية نزيهة للتحقيق مستندة الى روايات وشهادات الدائرة المحيطة بأبو عمار، وتقدم كل من تورط في عملية الاغتيال إلى محاكمة عسكرية ثورية".وأكدت "أن الرئيس ياسر عرفات هو رمز للشعب الفلسطيني، والاستهتار بقضيته ومحاولة تغييب حقيقة وفاته، يثير الشبهات حول الكثير من الأشخاص المتنفذين والمتورطين بعملية الاغتيال".