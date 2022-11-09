شؤون فلسطينية

(هيئة المطاعم والفنادق) توقع مذكرة تفاهم مع سلطة الأراضي في غزة

(هيئة المطاعم والفنادق) توقع مذكرة تفاهم مع سلطة الأراضي في غزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الهيئة الفلسطينية للمطاعم مع سلطة الأراضي بغزة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم حول الإعفاءات المالية للمنشآت السياحية.

ووقعت الاتفاقية ايمان عواد نائب رئيس مجلس الادارة ممثلة عن الهيئة الفلسطينية للمطاعم وقعت سلطة الأراضي ممثلة برئيسها عماد الباز.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تنفيذاً للإعفاءات التي اقرتها لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (201) المنعقدة بتاريخ 26/10/2022 بتسوية أوضاع الفنادق والمنشآت السياحية.

جاء توقيع الاتفاقية خلال احتفال رسمي عقد بهذه المناسبة بحضور رئيس سلطة الأراضي عماد الباز، وايمان عواد نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية وزكريا الهور مدير عام المهن السياحية بوزارة السياحية وعدد من اصحاب الفنادق وأعضاء الهيئة.

وأكد الباز في كلمة له على أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الدعم الحكومي للقطاع السياحي الاكثر تضرراً من الحصار المفروض على القطاع.

وشدد على أهمية دعم هذا القطاع باعتباره سفير لفلسطين في الخارج.

وأوضح الباز أن الإعفاءات التي أقرتها متابعة الحكومي بلغت خصم 50% من المبالغ المستحقة عليهم من عام 2017- 2022، إضافة إلى خصم 20% في حالة الدفع النقدي وخصم 30 % من المبالغ المستحقة خلال العام 2023 بالإضافة ل10% عند الدفع النقدي.

وكانت سلطة الأراضي قد أعفت المنشآت السياحية من قيمة الإيجار خلال العام 2020.

 وعبرت عواد عن شكرها الجزيل للجنة المتابعة العليا ممثلة برئيسها عصام الدعليس على تفهمهم ودعمهم للقطاع السياحي، مشيرةً إلى أن حجم الديون المتراكمة على المنشآت والفنادق بلغ حولي 800 ألف دولار ومع الخصومات الممنوحة بنسبة 50% اًصبح المبلغ حوالي 400 ألف دولار.

بدوره، أشار الهور الى أهمية التشبيك والشراكة بين الحكومة والمجتمع المحلي والهيئة السياحية لتعزيز دور القطاع السياحي في خدمة المجتمع في قطاع غزة.

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