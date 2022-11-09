شؤون فلسطينية

"الاقتصاد": استلام عروض وفتح مناقصة عطاء مشروع صوامع القمح نهاية ديسمبر المقبل

"الاقتصاد": استلام عروض وفتح مناقصة عطاء مشروع صوامع القمح نهاية ديسمبر المقبل
وزارة الاقتصاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن تمديد استلام عروض وفتح مناقصة عطاء مشروع صوامع القمح إلى يوم الخميس الموافق 29/12/2022.

ويأتي قرار التمديد بالمهلة إضافية، بناء على مطالبات بعض الشركات المهتمة بالعطاء، بإعطاء مزيد من الوقت لدراسة وثائق العطاء والبيانات والمعلومات والاستفسارات ذات الصلة ببنود العطاء والذي كان من المقرر فتح المناقصة يوم الخميس الموافق 1/12/2022.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى اهتمام دولي ومحلي بالعطاء وهناك شركات محلية وأجنبية أبدت اهتماماً حول وثيقة عطاء مشروع إنشاء صوامع القمح في فلسطين والتي تم الإعلان عنها مؤخراً.

يشار إلى أن اجتماع عقد أواخر الشهر الماضي لمناقشة تفاصيل وثيقة العطاء بحضور العديد من الشركات المعنية ومؤسسات دولية والتي طالبت بإعطاء مزيد من الوقت لدراسة العطاء وبناء على ذلك ودواعي المصلحة العامة تم تمديد استلام عروض وفتح العطاء.

ولفتت الوزارة في بيانها انه بإمكان المهتمين الاطلاع على كراسة العطاء ومحضر اجتماع الشركات والذي يتضمن كافة البيانات والمعلومات والاستفسارات من خلال موقع الوزارة http://www.mne.gov.ps

ومن الجدير ذكره أن العطاء عبارة عن تصميم وبناء وتمويل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزينية 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، ما مجموعه 80 ألف طن كمرحلة أولى.

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