دولي

انتخابات التجديد النصفي.. الجمهوريون يتقدمون في (النواب) والصراع يشتد في (الشيوخ)

انتخابات التجديد النصفي.. الجمهوريون يتقدمون في (النواب) والصراع يشتد في (الشيوخ)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي تقدما للحزب الجمهوري في السباق على مقاعد مجلس النواب، في حين يحتدم الصراع مع الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ مع استمرار فرز الأصوات بعدة ولايات حاسمة.

وبينما يتواصل فرز الأصوات اليوم الأربعاء، أفادت محطات أميركية بأن الجمهوريين حصلوا حتى الآن على 199 مقعدا في النواب المؤلف من 435 مقعدا مقابل 178 للديمقراطيين.

وفي مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، تساوت مقاعد الديمقراطيين والجمهوريين بـ48 مقعدا لكل منهما، وفي حال لم تكن هناك جولات إعادة في أي من الولايات تساوى الحزبان عند 50 مقعدا فيعني ذلك أن الوضع سيبقى على ما هو عليه قبل هذه الانتخابات، حيث ترجح نائبة الرئيس كامالا هاريس الكفة لصالح الديمقراطيين.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، تعد نتائج الاقتراع في ولايات جورجيا ونيفادا وأريزونا وويسكونسن فاصلة في تحديد ميزان القوى في مجلس الشيوخ.

بيد أن السباق قد لا يحسم الآن، إذ رجح الحاكم الجمهوري لولاية جورجيا الجمهوري براين كيمب التوجه لجولة إعادة، إذ إن أيا من المرشحين الديمقراطي والجمهوري، رافائيل وارنوك وهرسل ووكر، قد لا يحصل على نسبة 50% من الأصوات.

وحسب شبكة "سي إن إن" (CNN)، فإن الفوز المرجح للمرشح الديمقراطي في بنسلفانيا جون فيترمان على حساب منافسه الجمهوري محمد أوز المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب يعطي دفعة للديمقراطيين الساعين للمحافظة على أغلبيتهم بمجلس الشيوخ.

ويجري الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا.

ويسعى كلا الحزبين لتأمين 218 مقعدا في مجلس النواب لضمان الأغلبية، بينما يسعيان للحصول على 51 مقعدا لضمان أغلبية مجلس الشيوخ، علما أنهما يتنافسان أيضا على منصب الحاكم في 36 ولاية.

ورغم خسارتهم المحتملة للأغلبية في مجلس النواب، لم يتعرض الحزب الديمقراطي لهزيمة مدوية مثلما توقعته بعض استطلاعات الرأي وبعض السياسيين والمحللين.

وأشارت النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين سيتجنبون هزيمة كبيرة كان يخشاها البعض في الحزب، بالنظر إلى تراجع شعبية الرئيس جو بايدن وإحباط الناخبين بسبب التضخم.

ووفقا للتوقعات التي تنشرها وسائل الإعلام الأميركية، فإن الحزب الجمهوري قد يحقق أغلبية بسيطة في مجلس النواب، لكن حتى الأغلبية البسيطة ستكون قادرة على عرقلة أولويات بايدن ريثما يشرعون في تحقيقات بشأن إدارته وعائلته، والتي قد تكون لها تأثيرات سياسية مدمرة، وفق مراقبين.

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