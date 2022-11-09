غانتس: إجراءات الفلسطينيين الدولية ضد إسرائيل تضر بمحاولات تهدئة الأوضاع

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن "الإجراءات الفلسطينية على المستوى الدولي ضد إسرائيل تضر بمحاولات تهدئة الخواطر".وأفاد غانتس خلال إحاطة لمراسلين عسكريين، بأن "الإجراءات التي يتخذها الفلسطينيون ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وفي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تضر بمحاولات التهدئة ولا تصب في مصلحتهم"، وفقما أفادت إذاعة الجيش.وأضاف "نأمل ألا نشهد تصعيدا في الضفة مما قد يجر إلى تصعيد الأوضاع الأمنية في مناطق أخرى".