تركيا ترفض طلب إسرائيل بطرد قادة حماس من أراضيها

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في جلسة برلمانية، إن أنقرة رفضت الامتثال للمطالب الإسرائيلية بترحيل قادة (حماس) المقيمين في البلاد خلال المحادثات الثنائية.جاء ذلك وفق ما أورد موقع (ميدل إيست آي) البريطاني مساء اليوم الأربعاء، وردا على سؤال من أعضاء البرلمان، قال تشاووش "أوغلو إن أنقرة لا تعتبر حركة (حماس) التي تحكم غزة منظمة إرهابية وترفض طردهم".ووفق الموقع، قال تشاووش أوغلو: "لم نلب أي طلب إسرائيلي بشأن حماس، لأننا لا ننظر إلى حماس على أنها جماعة إرهابية".وسبق أن طلب وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طرد قادة حماس المقيمين في البلاد خلال زيارته لأنقرة.