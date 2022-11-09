شؤون فلسطينية

مركز العودة يشارك في المؤتمر السنوي لحزب "الشين فين" الإيرلندي

مركز العودة يشارك في المؤتمر السنوي لحزب "الشين فين" الإيرلندي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك مركز العودة الفلسطيني في المؤتمر السنوي لحزب "الشين فين" الإيرلندي الذي اختتمت أعماله في العاصمة دبلن يوم السبت الماضي.

وأكدت خلاله مداخلات العديد من المتحدثين على دعم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

واستضاف المؤتمر الذي عقد تحت شعار "حان وقت التغيير"، العديد من مجموعات التضامن والكيانات الفلسطينية من المجتمع المدني الفلسطيني، ومنها مركز العودة الفلسطيني ومثلته الزميلة فرح قطينة.

وتحدث السياسي من "الشين فين" ديكلان كيرني بشغف عن الوقت الذي أمضاه في فلسطين، وشدد على ضرورة القيام بالمزيد من الخطوات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وسلط الضوء على سياسات الفصل العنصري التي تطبقها إسرائيل في فلسطين، والتي اعتبرتها شخصيات بارزة حاربت "الأبارتايد" في جنوب إفريقيا، أسوأ بكثير وأكثر قسوة من تلك التي كان معمولا بها في هذه الدولة الإفريقية.

ولفت "كيرني" الانتباه إلى أن حزب "الشين فين" وقتما يتسلم الحكومة، فإن دعم فلسطين سيكون على رأس أولوياته الدولية.

وشدد عمر البرغوثي، العضو المؤسس في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) على ضرورة تبني الحكومات "سياسة قوية وواضحة لحركة المقاطعة".

ونبه "البرغوثي" إلى الحاجة الملحة إلى سحب الاستثمارات ليس فقط تجاريًا من إسرائيل ولكن أيضًا على المستوى الدبلوماسي، مع تزايد الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي وبناء المستوطنات غير القانونية.

بدورها، افتتحت رئيسة "الشين فين"، ماري لو ماكدونالد، كلمتها بالمؤتمر السنوي للحزب، بالتأكيد على أن التضامن مع فلسطين يجب أن يكون في صدارة الفعاليات السياسية للحزب دوما.

يشار إلى أن مركز العودة الفلسطيني يشارك بانتظام بالفعاليات المركزية التي تقيمها الجهات الداعمة لفلسطين في إيرلندا الشمالية، ويحرص من خلالها على التذكير بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

وعقد مركز العودة واستضاف قبل أيام حلقة نقاش في بلفاست بمناسبة الذكرى السنوية الـ 105 لوعد بلفور، وشارك قبلها في مؤتمر "People Before Profit" السنوي في بلفاست، استعرض خلاله متحدثون مفهوم حق العودة للاجئين، وسياسات الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وشارك في أغسطس بأمسية نقاشية حول فلسطين وحق العودة، ضمن فعاليات مهرجان بلفاست، الذي يعد أكبر مهرجان ثقافي وتراثي في ايرلندا الشمالية.

وسبق أن تواجد بسلسلة فعاليات داعمة لفلسطين في بلفاست في نهاية مارس بمناسبة الذكرى الـ 46 ليوم الأرض الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

تركيا ترفض طلب إسرائيل بطرد قادة حماس من أراضيها

تركيا ترفض طلب إسرائيل بطرد قادة حماس من أراضيها

الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي

الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي

&#34;الكهرباء&#34; بغزة: خروج خط بغداد عن الخدمة

"الكهرباء" بغزة: خروج خط بغداد عن الخدمة

اختتام برنامج التبادل الثقافي وبناء القدرات مع خبيرة الأفلام الأمريكية ليزا ليمان

اختتام برنامج التبادل الثقافي وبناء القدرات مع خبيرة الأفلام الأمريكية ليزا ليمان

منها خاص بفصل الشتاء.. أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي في اجتماعها الأسبوعي

منها خاص بفصل الشتاء.. أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي في اجتماعها الأسبوعي

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال بمواجهات شمال الخليل

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال بمواجهات شمال الخليل

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد الفتى مهدي حشاش

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد الفتى مهدي حشاش

وزير الداخلية يلتقي المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الخارجية السويدية

وزير الداخلية يلتقي المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الخارجية السويدية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز العودة يشارك في المؤتمر السنوي لحزب &#34;الشين فين&#34; الإيرلندي

مركز العودة يشارك في المؤتمر السنوي لحزب "الشين فين" الإيرلندي

&#34;الكهرباء&#34; بغزة: خروج خط بغداد عن الخدمة

"الكهرباء" بغزة: خروج خط بغداد عن الخدمة

اختتام برنامج التبادل الثقافي وبناء القدرات مع خبيرة الأفلام الأمريكية ليزا ليمان

اختتام برنامج التبادل الثقافي وبناء القدرات مع خبيرة الأفلام الأمريكية ليزا ليمان

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال بمواجهات شمال الخليل

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال بمواجهات شمال الخليل

وزير الداخلية يلتقي المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الخارجية السويدية

وزير الداخلية يلتقي المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الخارجية السويدية

المالكي يثمن جهود منظمة فرسان مالطا في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني

المالكي يثمن جهود منظمة فرسان مالطا في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني

&#34;الخارجية&#34;: الوزير المالكي يشارك في منتدى باريس للسلام غدًا

"الخارجية": الوزير المالكي يشارك في منتدى باريس للسلام غدًا

&#34;النضال الشعبي&#34;: كارثة الأمطار بالقطاع تستدعى ضرورة إجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية

"النضال الشعبي": كارثة الأمطار بالقطاع تستدعى ضرورة إجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية

منوعات

شاهد: شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتهدد شقيقها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتهدد شقيقها

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة بما كشفته عن طفلتها الصغرى

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة بما كشفته عن طفلتها الصغرى

ما آخر التطورات الصحية لمي سليم بعد أزمتها الأخيرة؟

ما آخر التطورات الصحية لمي سليم بعد أزمتها الأخيرة؟

شاهد: حسن الرداد يتعرض لموقف غير متوقع في المطار

شاهد: حسن الرداد يتعرض لموقف غير متوقع في المطار

شاهد: لجين عمران تتحدث للمرة الأولى عن زواجها وثروتها الضخمة

شاهد: لجين عمران تتحدث للمرة الأولى عن زواجها وثروتها الضخمة

شاهد: أحمد سلامة يقلق الجمهور ويظهر بوجه متورم مخيف

شاهد: أحمد سلامة يقلق الجمهور ويظهر بوجه متورم مخيف

تعرف على أسوأ حالات الطلاق التي حدثت في عالم الفن

تعرف على أسوأ حالات الطلاق التي حدثت في عالم الفن

شاهد كيف تصرف هاني شاكر بعد قرار رفض غناء &#34;المطرب النقاش&#34; مع أصالة

شاهد كيف تصرف هاني شاكر بعد قرار رفض غناء "المطرب النقاش" مع أصالة

شاهد: مروة عبدالمنعم تكشف عن موقف كاد أن يفقدها حياتها

شاهد: مروة عبدالمنعم تكشف عن موقف كاد أن يفقدها حياتها

شاهد: هنا الزاهد تكشف عن حقيقة اعتزالها عالم الفن

شاهد: هنا الزاهد تكشف عن حقيقة اعتزالها عالم الفن

عربي

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مصر: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى سكني في محافظة الجيزة

مصر: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى سكني في محافظة الجيزة

وزير الدفاع السعودي: دول الخليج تسعى لرفع مستوى قواتها المسلحة

وزير الدفاع السعودي: دول الخليج تسعى لرفع مستوى قواتها المسلحة