مركز العودة يشارك في المؤتمر السنوي لحزب "الشين فين" الإيرلندي

رام الله - دنيا الوطنشارك مركز العودة الفلسطيني في المؤتمر السنوي لحزب "الشين فين" الإيرلندي الذي اختتمت أعماله في العاصمة دبلن يوم السبت الماضي.وأكدت خلاله مداخلات العديد من المتحدثين على دعم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.واستضاف المؤتمر الذي عقد تحت شعار "حان وقت التغيير"، العديد من مجموعات التضامن والكيانات الفلسطينية من المجتمع المدني الفلسطيني، ومنها مركز العودة الفلسطيني ومثلته الزميلة فرح قطينة.وتحدث السياسي من "الشين فين" ديكلان كيرني بشغف عن الوقت الذي أمضاه في فلسطين، وشدد على ضرورة القيام بالمزيد من الخطوات الداعمة للشعب الفلسطيني.وسلط الضوء على سياسات الفصل العنصري التي تطبقها إسرائيل في فلسطين، والتي اعتبرتها شخصيات بارزة حاربت "الأبارتايد" في جنوب إفريقيا، أسوأ بكثير وأكثر قسوة من تلك التي كان معمولا بها في هذه الدولة الإفريقية.ولفت "كيرني" الانتباه إلى أن حزب "الشين فين" وقتما يتسلم الحكومة، فإن دعم فلسطين سيكون على رأس أولوياته الدولية.وشدد عمر البرغوثي، العضو المؤسس في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) على ضرورة تبني الحكومات "سياسة قوية وواضحة لحركة المقاطعة".ونبه "البرغوثي" إلى الحاجة الملحة إلى سحب الاستثمارات ليس فقط تجاريًا من إسرائيل ولكن أيضًا على المستوى الدبلوماسي، مع تزايد الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي وبناء المستوطنات غير القانونية.بدورها، افتتحت رئيسة "الشين فين"، ماري لو ماكدونالد، كلمتها بالمؤتمر السنوي للحزب، بالتأكيد على أن التضامن مع فلسطين يجب أن يكون في صدارة الفعاليات السياسية للحزب دوما.يشار إلى أن مركز العودة الفلسطيني يشارك بانتظام بالفعاليات المركزية التي تقيمها الجهات الداعمة لفلسطين في إيرلندا الشمالية، ويحرص من خلالها على التذكير بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.وعقد مركز العودة واستضاف قبل أيام حلقة نقاش في بلفاست بمناسبة الذكرى السنوية الـ 105 لوعد بلفور، وشارك قبلها في مؤتمر "People Before Profit" السنوي في بلفاست، استعرض خلاله متحدثون مفهوم حق العودة للاجئين، وسياسات الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.وشارك في أغسطس بأمسية نقاشية حول فلسطين وحق العودة، ضمن فعاليات مهرجان بلفاست، الذي يعد أكبر مهرجان ثقافي وتراثي في ايرلندا الشمالية.وسبق أن تواجد بسلسلة فعاليات داعمة لفلسطين في بلفاست في نهاية مارس بمناسبة الذكرى الـ 46 ليوم الأرض الفلسطيني.