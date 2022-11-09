إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال بمواجهات شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وذكرت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما ادى الى اصابة خمسة منهم بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الاجزاء السفلية من الجسد.وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت في وقت سابق من هذا اليوم على المشاركين في تشييع جنازة إحدى السيدات على مدخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشيعين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.