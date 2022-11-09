وزير الداخلية يلتقي المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الخارجية السويدية

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح بمكتبه اليوم المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الخارجية السويدية كارل ماغنس نيسير وذلك بحضور القنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم ونائبة ديفيد كارلسون لمناقشة أوجه التعاون ما بين البلدين فيما يتعلق بالموضوعات التي تخص وزارة الداخلية وتخدم مصلحة الشعبين.أكد اللواء هب الريح على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات مشيدا بعمق العلاقات الفلسطينية السويدية وبدعم السويد الدائم للقضية الفلسطينية.بدوره عبر السيد كارل ماغنس نيسير عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا بأنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، واستمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية.