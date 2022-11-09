شؤون فلسطينية

المالكي يثمن جهود منظمة فرسان مالطا في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني

المالكي يثمن جهود منظمة فرسان مالطا في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
ثمن وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اليوم الأربعاء، جهود منظمة فرسان مالطا والخدمات التي تقدمها لدعم احتياجات الشعب الفلسطيني بما فيها مستشفى العائلة المقدسة في محافظة بيت لحم.

وتطرق الوزير المالكي خلال اللقاء الذي عقده مع وزير التعاون الدولي والعمل الإنساني لمنظمة فرسان مالطا ذات السيادة د.اليساندرو دي فرانسيس، في مقر الوزارة، الى أهمية تنفيذ ومتابعة الاتفاقية الموقعة بين منظمة فرسان مالطا والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا".

وأشار الى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة للاتفاق على برنامج التعاون المشترك بين منظمة فرسان مالطا والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في مجالات إنسانية واجتماعية محددة،
وضرورة الاتفاق على برنامج عمل لمشاريع تخدم دول ثالثة تقع ضمن أولويات المنظمة والوكالة كمساهمة مهمة في تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية.

و أشار الوزير المالكي الى أهمية التعاون مع الجاليات الفلسطينية في دول الاغتراب، لحشد مزيد من البرامج التي تستهدف الجيل الجديد لزيارتهم للأراضي المقدسة وتثبيت الهوية الفلسطينية المسيحية الإسلامية العربية.

حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني مساعد الوزير للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان ومنظمة فرسان مالطا السفير عيسى قسيسية، وسكرتير ثالث ميرا قطاطو من مكتب الوزير، وسكرتير ثالث شهد صلاح من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، وسكرتير ثالث ديانا النصر من وحدة الاعلام. ومن الجانب الآخر رئيس مكتب تمثيل فرسان مالطا ذات السيادة لدى دولة فلسطين، ورئيس مستشفى العائلة المقدسة في مدينة بيت لحم السفير ميشيل بورك بو.

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