قيادي بـ(الديمقراطية): نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد أننا مقبلون على مرحلة صعبة





وقال رباح: إن "ما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية من نتائج تؤكد أننا مقبلون على مرحلة صعبة يجب الاستعداد لها على المستويين الفلسطيني والعربي".



وشدد على أهمية تنفيذ ما صدر عن المجالس الوطنية والمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومخرجات لقاء الـمناء العامين وعدد من الوثائق الهامة التي توصلنا إليها وآخرها إعلان الجزائر، على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار للنضال الفلسطيني باعتباره نضالا ضد محتل استعماري وجب مقاومته بكل الأشكال النضالية.



وعن الحالة العربية، شدد رباح أن "العدو يسعى لتعزيز شراكاته السياسية والاقتصادية مع بعض الأنظمة، ولا بد من مشروع مقاومة عربي يتكامل مع النضال الفلسطيني، لأن المخطط الاستعماري الصهيوني الأمريكي يستهدف الشعوب العربية بسيادتها وثرواتها وأنظمتها السياسية بذات القدر الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ما يجعل من التكامل النضالي العربي الفلسطيني أمرا ضروريا".



رام الله - دنيا الوطنعقب رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لـ (كنيست).