"الخارجية": الوزير المالكي يشارك في منتدى باريس للسلام غدًا

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يغادر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي يوم غد الخميس إلى باريس، ممثلا عن الرئيس محمود عباس للمشاركة في منتدى باريس للسلام الذي يستضيفه الرئيس الفرنسي يوم الجمعة.وقالت وزارة الخارجية: إن "المالكي سيسعى لعقد لقاءات جانبية مع عديد الوفود المشاركة، على أن يغادر إلى القاهرة لعقد اجتماع صباح الأحد مع أمين عام الجامعة العربية لوضع آليات تنفيذية لقرارات القمة العربية المعتمدة حول فلسطين".وأكملت الوزارة: "كذلك سيسعى للمشاركة في مؤتمر دولي في برلين والاجتماع بوزيرة الخارجية الألمانية ومستشار الأمن القومي في المستشارية الألمانية".