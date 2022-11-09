"النضال الشعبي": كارثة الأمطار بالقطاع تستدعى ضرورة إجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية



وأضافت الجبهة أن من حق المواطنين انتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي، وذلك تأكيدا على وحدة الوطن وتحقيق السيادة الوطنية وحماية مشروعنا الوطني ولتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال وحق العودة.

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على ضرورة إجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية في قطاع غزة، وذلك للفشل الذريع لرؤساء المجالس المحلية في مواجهة كارثة الأمطار في غزة وتستدعى ضرورة مغادرة سياسة التعيين لرؤساء المجالس المحلية من نفس لون الحاكم ويجب أن تكون الخبرة والسيرة الذاتية النظيفة والتجربة المهنية والشهادة العلمية مقياسا لمن يجب أن يكون رئيسا للبلدية لحصول المواطنين على أفضل الخدماتوطالبت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ضرورة إجراء الانتخابات للمجالس البلدية بشكل ديمقراطي كما جرى في الضفة الغربية وأن سياسة التعيين لرؤساء المجالس البلدية في ظل الوضع الكارثي الذى يعيشه شعبنا في قطاع غزة مرفوضة وللمواطنين الحق في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية حسب القانون الأساسي الفلسطيني.