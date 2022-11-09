المطران حنا: نتمنى بأن تعود الوحدة إلى الكنيسة الأرثوذكسية



وقال في كلمته: إن "مدينة القدس هي مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ونحن نرفض أن يستأثر بها أحد وأن يدعي بأنها له وليست لسواه".



وأضاف المطران حنا: "مشكلتنا مع الاحتلال القائم أنه يدعي بأن القدس لليهود، أما الباقين فهم ضيوف في إسرائيل تتكرم عليهم هذه الدولة بابقاءهم في هذه المدينة، وتعطيهم الحق بممارسة شعائرهم الدينية، والتي هي أيضا في بعض الأحيان يتم انتهاكها والتطاول عليها من خلال الممارسات الاحتلالية والاقتحامات المستمرة والمتطاولة".



وأكمل: "لا يمكننا أن نقبل بأي موقف أو خطاب يتجاهل عراقة وجودنا كفلسطينيين في هذه المدينة المقدسة، ونحن المسيحيين الفلسطينيين أبناء هذه الأرض الأصليين، إذ نفتخر بانتماءنا للمسيحية القويمة التي بزغ نورها من هذه الأرض المقدسة، فإننا نفتخر أيضا بانتماءنا للشعب الفلسطيني".



رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، وفدا من أبناء الرعية الأرثوذكسية في بيت لحم.جاء ذلك في كنيسة القيامة، حيث بدأت الزيارة بالصلاة والدعاء وبكلمة ترحيبية تحدث خلالها عن أهمية هذا المكان المقدس.