شؤون فلسطينية

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (25) في سجن النقب

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (25) في سجن النقب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم الأربعاء، قسم (25) في سجن النقب.

وأضافت الهيئة: "وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال".

وأكملت: "تلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص (الدمدم) المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة".

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