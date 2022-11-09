انعكاسات زيارة الرئيس الصيني المرتقبة على العلاقات الخليجية الصينية





.‬‭ ‬وقد‭ ‬تردد‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الزيارة‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭/‬آذار‭ ‬الماضي،‭ ‬عبر‭ ‬صحيفة‭ ‬‮ (وول‭ ‬ستريت)‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وأكدته‭ ‬كذلك‭ ‬صحيفة (‬الغارديان)‬‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭/‬آب‭ ‬الماضي‭.‬



تتزامن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬مع‭ ‬التوترات‭ ‬الأمريكية‭ ‬السعودية‭ ‬بشأن‭ ‬‮ "أوبك‭ ‬بلس"،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬الخليجية‭ ‬تجاه‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬خصوصاً،‭ ‬والغربية‭ ‬عموماً،‭ ‬واتخاذها‭ ‬مواقف‭ ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القضايا‭.‬



يحاول‭ ‬تقدير‭ ‬الموقف‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬مرتكزات‭ ‬العلاقة‭ ‬الخليجية‭ ‬الصينية،‭ ‬ومدى‭ ‬انعكاس‭ ‬الزيارة‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة،‭ ‬ومستقبل‭ ‬تطورها‭.‬



رام الله - دنيا الوطنأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان،‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭/‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬مرتقبة‭ ‬للرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬‮"‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ"‬‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وأعلن‭ ‬أيضاً‭ ‬إمكانية‭ ‬عقد‭ ‬‮٣‬‭ ‬قمم‭ ‬صينية‭ (‬سعودية،‭ ‬وخليجية،‭ ‬وعربية‭) ‬خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬ونموها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭