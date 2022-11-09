دولي

العالم يشهد آخر خسوف قمري لهذا العام

العالم يشهد آخر خسوف قمري لهذا العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الكرة الأرضية، أمس الثلاثاء، خسوفاً كليا للقمر وهو الثاني والأخير هذا العام، وهذه الظاهرة لن تتكرر قبل نحو ثلاث سنوات.

وشوهد الخسوف بشكل واضح في جميع أنحاء أميركا الشمالية في ساعات الفجر، وعبر أجزاء من شرق آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ بعد غروب الشمس، حسب ما ذكر موقع ( العربية نت).

واستمر الخسوف الكلي نحو ساعة ونصف الساعة، بينما استغرقت الظاهرة بأسرها نحو ست ساعات من البداية إلى النهاية.

ويحدث الكسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر، أي عندما تمر الأرض مباشرة بين القمر والشمس ما يلقي بظلال الأرض على القمر. ويعد اللون البرتقالي المحمر نتيجة لتشتت أشعة الشمس من الغلاف الجوي للأرض.

سيكون الخسوف الكلي المقبل للقمر في آذار/مارس 2025، ولكن سيكون هناك الكثير من ظواهر الخسوف الجزئي في هذه الأثناء.

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