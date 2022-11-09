شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تؤجل النظر بقضية إخلاء عائلة شحادة من القدس

محكمة الاحتلال تؤجل النظر بقضية إخلاء عائلة شحادة من القدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أجلت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، النظر في استئناف عائلة شحادة ضد قرار محكمة صلح الاحتلال، الذي يقضي بإخلائها من بنايتها السكنية الكائنة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ووفق مصادر محلية، فإن محكمة الاحتلال المركزية لم تصدر قرارًا بخصوص استئناف قرار إخلاء عقار عائلة شحادة، وإنما أجلته دون تحديد موعد جديد للجلسة المقبلة.

وأوضح محامي العائلة زيد قعوار أن المحكمة أجلت القرار دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، رغم انه قدم البينات اللازمة التي تؤكد أن العائلة تسكن المبنى منذ ما قبل عام سبعة وستين.

وكانت محكمة صلح الاحتلال أصدرت قرارًا يقضي بإخلاء بناية سكنية تعود للمقدسي يونس شحادة وأنجاله حتى مستهل شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، مستندة الى ادعاءات جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وتم الاستئناف على القرار، واستمرت المداولات في المحاكم الاحتلالية حتى اليوم.

وأشار أحد سكان المبنى ابراهيم أبو شحادة، إلى أن خمسة وثلاثين فردًا هم والده وأشقاؤه الخمسة وأولادهم يعيشون في بناية سكنية مكونة من خمس شقق في حي بطن الهوى، مهددون بالإخلاء من شققهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي تزعم أن الأرض المقامة عليها عمارتهم السكنية تعود ليهود يمنيين قبل أكثر من مئة عام، استنادًا إلى وثائق مزورة، وما زالوا ينتظرون البت في قضيتهم رغم عدم ثقتهم  ثقته بمحاكم الاحتلال.

وتقع منازل عائلتي شحادة وغيث ضمن مخطط "عطيرت كوهنيم" للسيطرة على خمس دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى منطقة "بطن الهوى"، بينما تعيش 86 عائلةً تضم نحو 750 فردًا يعيشون في 15 بنايةً هاجس خطر التهديد والتهجير القسري من الحي لتحويله إلى مستوطنة تتصل مباشرةً بمستوطنة (رأس العمود) شرقًا وبالبؤر الاستيطانية في حي وادي حلوة غربًا.

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