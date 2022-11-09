قرعاوي: الضفة تشهد حالة من النهوض الجماهيري المقاوم

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب فتحي قرعاوي، أن دماء الشهداء الأبطال ستزيد من شعلة المقاومة، وستظل وقوداً لديمومتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وكافة أرجاء فلسطين.وقال النائب قرعاوي: إن "تواصل ارتقاء الشهداء، دليل على ديمومة مقاومة شعبنا، وامتلاكه القدرة في مواجهة وصد اعتداءات الاحتلال المتكررة ضد الفلسطينيين".وذكر أن "الضفة الغربية تعيش حالة من النهوض على مستوى التصدي للاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، مشيداً بالمقاومين الذين يسطرون بطولات عظيمة في وجه البطش الإسرائيلي".وتابع قرعاوي قائلاً: "شعبنا حي ومواكب للأحداث، ولن يقبل بمرور اعتداءات الاحتلال مرور الكرام، وسيواصل نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة".