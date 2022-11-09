طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.وأوضحت أن السفر سيكون للحافلات: الثالثة، والرابعة، والخامسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/37)، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/43).وشددت الهيئة على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.وقالت: "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه".ودعت الهيئة لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مبينة أن تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وأكدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.