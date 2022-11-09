شؤون فلسطينية

ثابت يكشف لـ"دنيا الوطن" كميات الكهرباء المتوفرة في ظل المنخفض

ثابت يكشف لـ"دنيا الوطن" كميات الكهرباء المتوفرة في ظل المنخفض
توضيحية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف مسؤول وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء بغزة، م. محمد ثابت، اليوم الأربعاء، كميات الكهرباء المتوفرة في ظل المنخفض الجوي والجدول المعمول به. 

وقال م. ثابت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "متوفر لدى الشركة 108 ميجاوات من الخطوط الإسرائيلية من أصل 120، لأنه منذ الأمس خط F11 المغذي لمحافظة خانيونس متعطل". 

وأضاف: "لدينا من محطة توليد الطاقة 45 ميجاوات"، مشددًا أن الطلب على الطاقة حاليًا وصل إلى 400 ميجاوات وبالتالي المتوفر لدى الشركة ما مجموعه 153 ميجاوات.

وشدد م. ثابت أن شركة الكهرباء تعاني خاصة في فصل الشتاء من عجز في الكميات المتوفرة مع ازدياد الطلب على الطاقة، موضحًا أن الشركة هي لتوزيع الطاقة وليست توفيرها. 

وتابع أنه منذ اللحظات الأولى للمنخفض الجوي حتى الساعة 12:00 ظهر اليوم بلغ عدد الإشارات 538 إشارة تم التعامل معها وهي عبارة عن شكاوي مواطنين أو إبلاغات بوجود أعطال بأحد العمدان. 

وحول مشروع العدادات الذكية، أفاد م. ثابت بأنه تم تركيب 25 ألف عداد ذكي رُكب حتى اللحظة، مؤكدًا أن للشركة توجهًا بتركيب خلال الثلاث سنوات المقبلة أو أربع بحد أقصى أن قطاع غزة بكامله لديه عدادات ذكية.

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