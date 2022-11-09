(حماس) تنعى الشهيد حشاش وتؤكد مواصلة شعبنا لمقاومته



وعزّت الحركة "ذوي الشهيد ومحبيه وأهلنا في مخيم بلاطة، وشدت على أيدي مقاومينا الأبطال لمواصلة استهداف تجمعات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتصدي بكلّ قوة للاقتحامات الصهيونية الهمجية للأحياء والمدن والمقدسات، وتلقين الاحتلال دروسًا في البطولة والإباء".



وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، أنّ "أبطال شعبنا الثائرين في وجه الاحتلال سيواصلون التصدي لمداهماته الإرهابية للقرى والمدن الفلسطينية، ولن تفتُر لهم عزيمة حتى يتوقّف مسلسل الإجرام والعربدة الصهيونية، ويحقّق شعبنا آماله ويستعيد حقوقه المسلوب".