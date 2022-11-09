شؤون فلسطينية

المفتي العام للقدس والديار المدرسة يزور المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة

المفتي العام للقدس والديار المدرسة يزور المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 استقبل رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وذلك في مكتبه بحرم المدرسة في أبو شخيدم شمال رام الله.

جاء ذلك لاطلاع سماحة الشيخ محمد حسين على عمل المدرسة الوطنية في تنمية قدرات الموارد البشرية في دولة فلسطين، ومساهمة المدرسة الوطنية في مجال الإدارة العامة، وتعرف على البرامج التدريبية النوعية التي تقدمها المدرسة الوطنية وأنشطتها المختلفة التي تستهدف موظفي القطاعات العاملة في الدولة (مدني، أمني وعسكري، الخاص، الأهلي)، واطلاعه على إمكانياتها وتجهيزاتها من مساحات واسعة وخضراء وقاعات تدريبية ومكتبة.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين: إن "المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تمثل صرحاً شامخاً في أرضنا الفلسطينية وهي مفخرة للوطن وأبناءه، وهي مصدر للعطاء والتدريب ومؤسسة تفخر بها فلسطين أمام مدارس
الإدارة في العام".

وتوجه المفتي بالشكر لمعالي الوزير موسى أبو زيد والطواقم العاملة في المدرسة الوطنية لتفانيهم وإخلاصهم وتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يسجل لدولتنا الفلسطينية.

بدوره، رحب الوزير موسى أبو زيد بهذه الزيارة الاستثنائية لمساحة المفتي محمد حسين، وقال إن لهذه الزيارات أثر كبير في نفس المتدربين فهي تشعرهم بالاهتمام والحافز القوي للتدرب والتعلم، والاستفادة القصوى منه لتطوير الخدمات المقدمة
لشعبنا الفلسطيني الذي يستحق منا الكثير وهو محور اهتمام قيادتنا وحكومتنا.

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