"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

رام الله - دنيا الوطنشاركت رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي في الحدث الجانبي الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ( الإسكوا ) والبنك الإسلامي للتنمية وبمشاركة السيدة رولا الدشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا والسيد زامير اقبال من البنك الإسلامي للتنمية والسيدة مي علي بابكر المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في مصر.وتأتي مشاركة د. التميمي بدعوة من الإسكوا والبنك الإسلامي للتنمية على هامش قمة المناخ (COP27) التي تعقد في شرم الشيخ بمصر.واستعرضت د. التميمي في مداخلة لها الواقع البيئي في فلسطين وتأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على البيئة الفلسطينية وسيطرته على المصادر الطبيعية ومصادر المياه لا سيما الواقعة في المنطقة المسماة (ج).وتطرقت إلى تمويل المناخ مشيرة بأن دولة فلسطين كانت قد أعدت خطط المساهمات المحددة وطنيا وهي في انتظار التمويل من أجل التنفيذ، هذا إلى جانب التقدم الذي حصل حتى الآن في ملف تغير المناخ سواء على صعيد الخطط أو الاستراتيجياتأو القوانين.وأكدت د. التميمي على الحقوق الفلسطينية في صناديق التمويل كونها لا تؤثر في تغير المناخ وأنها تتأثر به شأنها شأن جميع الدول النامية والفقيرة.