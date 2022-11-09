"الشعبيّة" تنعي الشهيد مهدي حشاش وتؤكّد أنّ مسيرة النضال متواصلة

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، الشاب مهدي محمد حشاش الذي استشهد خلال اشتباكٍ بطولي مع قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة.وشدّدت الشعبيّة على أنّ تصاعد عدوان الاحتلال على مخيمات ومدن الضفة المحتلة لن يثني شعبنا عن مقاومته، بل سيزيده إصرارًا على مواصلة مسيرة النضال حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنيّة.واعتبرت الجبهة، أنّ التصدي البطولي الذي يجسّده شعبنا يوميًا في الضفة يؤكّد على أنّ شعبنا ماضٍ في صد العدوان ومقاومة الاحتلال بكل ما أوتي من قوّة وإمكاناتٍ متاحة.ووجّهت الشعبيّة التحيّة إلى كافة مقاتلي مجموعات "عرين الأسود" وكل التشكيلات المقاوِمة في الضفة، داعيةً إلى إسنادهم وتوفير البيئة المناسبة لهم بكافة الأشكال.