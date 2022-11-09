مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية





ودعا رئيس مركز بيلر إلى ضرورة التركيز وإعطاء الأولوية للدول النامية لأنها هي الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي والتلوث البيئي لما تعانيه هذه الدول من أزمات مركبة وأهمها الفقر وضعف توظيف التكنولوجيا والبنية التحتية في هذه البلدان.



ويشار إلى أن مؤتمر المناخ المنعقد في القاهرة هي قمة سنوية يشارك بها 197 دولة هدفها الحد من الآثار المترتبة عن التغيرات المناخية في دول العالم.



رام الله - دنيا الوطندعا مركز بيلر لإدارة الأزمات قمة المناخ السنوي cop27 المنعقدة في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية إلى ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التداعيات الخطيرة لتغيرات المناخ وإلى إيجاد حلول للمشاكل التي يتعرض لها كوكب الأرض جراء التغيرات في المناخ وكذلك لما يتعرض له ملايين البشر من خلال خطر التلوث البيئي والآثار المناخية وإلى خفض الإنبعاثات في قطاع الطاقة.وناشد د. علي نازلي رئيس مركز بيلر زعماء وقادة العالم المجتمعين في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ إلى ضرورة الخروج بخطوات عملية وعاجلة من أجل تخفيف الآثار المترتبة على التغير المناخي وانبعاثات الطاقة مشيرا إلى أهمية التركيزعلى الحلول والمقترحات العلمية والمنهجية القابلة للتنفيذ من خلال الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية والأخذ بتوصياتهم من أجل العمل على تطبيقها.