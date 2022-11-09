"المقاومة الشعبية" تزف الشهيد مهدي حشاش أحد مقاتلي عرين الأسود

رام الله - دنيا الوطنزفت حركة المقاومة الشعبية الشهيد مهدي محمد حشاش أحد مقاتلي (عرين الأسود) الذي استشهد فجر اليوم بعد اشتباكٍ مسلح مع قوات الاحتلال الصهيونية المُقتحمة لما يسمى قبر يوسف.ودعت "كل أبناء شعبنا في كل ساحات فلسطين لإعلان حالة الاشتباك بكل الوسائل والأدوات وخاصة بالضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل وارباك الاحتلال وتنفيذ العمليات المختلفة".ووجهت تحية "لشعبنا الفلسطيني في كل ساحات فلسطين وأماكن تواجده وصموده واحتضانه للمقاومة التي ستبقى درعاً حامياً لكرامته ومدافعة عنه بكل ما تملك".وأضافت: "نسأل الله أن يتقبل الشهيد البطل مهدي حشاش لنعاهد الله تعالى ونعاهد جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد على أن نبقى الأوفياء لشهدائنا وأن نسير على الدرب الذي سلكوه حتى يندحر العدو الصهيوني الغاشم عن أرضنا المباركة أو نلقى الله شهداء".