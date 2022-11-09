اتفاق الجزائر أصبح ضرورة.. أبو مرزوق يُعلق على عودة الجمهوريين للسيطرة على الكونجرس
علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على الاحتمالية القوية بعودة الجمهوريين للسيطرة على الكونجرس الأميركي.
وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن عودة الجمهوريين للسيطرة على الكونجرس الأميركي ما هو إلا إيذانٌ بعودة "الترمبية السياسية".
وأضاف: هذا ما تسعى إليه روسيا وبعض دول الشرق الاوسط، وما فوز نتنياهو إلا بداية لانعكاس الصورة.
وشدد أبو مرزوق، على أن "المطلوب هو موقف فلسطيني قوي وموحد وعاجل، واتفاق الجزائر أصبح ضرورة لازمة، في السنتين المقبلتين".
وأظهرت نتائج أولية اليوم الأربعاء، تقدم الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي التي جرت أمس الثلاثاء.
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