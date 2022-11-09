سائحة تتجرد من ملابسها لالتقاط صورة مع "أبو الهول".. كيف تعاملت معها السلطات المصرية؟









رام الله - دنيا الوطنأقدمت إحدى السائحات في منطقة الجيزة، على التجرد من ملابسها، بهدف التقاط صور مع "أبو الهول" في منطقة الأهرامات، وفق ما قالت السلطات المصرية.ووفق بيان لوزارة السياحة المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك)، فإنه في "يوم السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لاحظ أحد أفراد الأمن الإداري بمنطقة آثار أهرامات الجيزة قيام إحدى السائحات متجردة من ملابسها بمحاولة التقاط بعض الصور لها أمام تمثال أبو الهول، حيث قاموا بتوجيهها لارتداء ملابسها في ضوء أن التجرد من الملابس يُشكل مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد المصرية".وتابعت الوزارة في بيانها: "وقد تم السماح لهذه السائحة عقب ذلك باستكمال زيارتها للمنطقة الأثرية بدون أية معوقات".وأضافت: "تناشد وزارة السياحة والآثار جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب، بالمناطق الأثرية والمتاحف في مصر، الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لزيارة هذه الأماكن حفاظاً عليها وعلى سمعة مصر السياحية".