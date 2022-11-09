شؤون فلسطينية

"الشعبية" تدين منع السلطة مؤتمراً صحافياً برام الله وتكرار سلوكها القمعي بحق حرية الرأي

"الشعبية" تدين منع السلطة مؤتمراً صحافياً برام الله وتكرار سلوكها القمعي بحق حرية الرأي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "إقدام الأجهزة الأمنية على اقتحام مقر التحالف الشعبي للتغيير في مدينة رام الله صباح اليوم الثلاثاء، ومنع عقد مؤتمراً صحافياً، واحتجاز عدد من أعضاء المؤتمر، ومصادرة هواتفهم المحمولة".

 واعتبرت الجبهة "تكرار سلوك السلطة القمعي بحق حرية الرأي والتعبير واستمرار سياسة تكميم الأفواه، ومنعها بالقوة أية مظاهر أو فعاليات أو أنشطة وطنية تعبر عن نبض الشارع الفلسطيني، انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون، وضرباً للعلاقات الوطنية الداخلية، وتكريساً لنهجها القمعي المُدمر".

  ورفضت الجبهة ممارسات الأجهزة "بحق الصحافيين ومنعها بالقوة من تأدية واجبهم المهني في تغطية المؤتمر الصحفي، مؤكدةً على أن حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحافيين وحقهم في العمل دون متاعب أو ملاحقات حقوق مكفولة بموجب القانون لا يجب المساس بها على الإطلاق".

 وفي ختام بيانها أكدت الجبهة "دعمها وتأييدها لكل الفعاليات والأنشطة الوطنية والشعبية الضاغطة من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفقاً لما تم الاتفاق عليه  من الكل الوطني، وباعتباره المدخل الأساسي لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، يعمل على توحيد الشعب الفلسطيني خلف استراتيجية وطنية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وقيادة شعبنا في مقاومته وتصديه الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا".

أخبار ذات صلة

نابلس: الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت سياحية ومزرعة في دوما

نابلس: الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت سياحية ومزرعة في دوما

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تزف الشهيد مهدي حشاش أحد مقاتلي عرين الأسود

"المقاومة الشعبية" تزف الشهيد مهدي حشاش أحد مقاتلي عرين الأسود

اتفاق الجزائر أصبح ضرورة.. أبو مرزوق يُعلق على عودة الجمهوريين للسيطرة على الكونجرس

اتفاق الجزائر أصبح ضرورة.. أبو مرزوق يُعلق على عودة الجمهوريين للسيطرة على الكونجرس

&#34;الخارجية&#34; تحذر من تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال

"الخارجية" تحذر من تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال

&#34;التربية&#34; تطلع وفدًا ألمانيًا على احتياجات وواقع مدرسة بنات رام الله المهنية

"التربية" تطلع وفدًا ألمانيًا على احتياجات وواقع مدرسة بنات رام الله المهنية

جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وسط القطاع

جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وسط القطاع

العسيلي: فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت

العسيلي: فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب المنتخب العراقي علي البازي من بطولة العالم رفضاً للتطبيع

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب المنتخب العراقي علي البازي من بطولة العالم رفضاً للتطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت سياحية ومزرعة في دوما

نابلس: الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت سياحية ومزرعة في دوما

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تزف الشهيد مهدي حشاش أحد مقاتلي عرين الأسود

"المقاومة الشعبية" تزف الشهيد مهدي حشاش أحد مقاتلي عرين الأسود

&#34;الخارجية&#34; تحذر من تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال

"الخارجية" تحذر من تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال

&#34;الشعبية&#34; تدين منع السلطة مؤتمراً صحافياً برام الله وتكرار سلوكها القمعي بحق حرية الرأي

"الشعبية" تدين منع السلطة مؤتمراً صحافياً برام الله وتكرار سلوكها القمعي بحق حرية الرأي

&#34;التربية&#34; تطلع وفدًا ألمانيًا على احتياجات وواقع مدرسة بنات رام الله المهنية

"التربية" تطلع وفدًا ألمانيًا على احتياجات وواقع مدرسة بنات رام الله المهنية

جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وسط القطاع

جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وسط القطاع

العسيلي: فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت

العسيلي: فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب المنتخب العراقي علي البازي من بطولة العالم رفضاً للتطبيع

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب المنتخب العراقي علي البازي من بطولة العالم رفضاً للتطبيع

منوعات

شاهد: شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتهدد شقيقها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتهدد شقيقها

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة بما كشفته عن طفلتها الصغرى

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة بما كشفته عن طفلتها الصغرى

ما آخر التطورات الصحية لمي سليم بعد أزمتها الأخيرة؟

ما آخر التطورات الصحية لمي سليم بعد أزمتها الأخيرة؟

شاهد: حسن الرداد يتعرض لموقف غير متوقع في المطار

شاهد: حسن الرداد يتعرض لموقف غير متوقع في المطار

شاهد: لجين عمران تتحدث للمرة الأولى عن زواجها وثروتها الضخمة

شاهد: لجين عمران تتحدث للمرة الأولى عن زواجها وثروتها الضخمة

شاهد: أحمد سلامة يقلق الجمهور ويظهر بوجه متورم مخيف

شاهد: أحمد سلامة يقلق الجمهور ويظهر بوجه متورم مخيف

تعرف على أسوأ حالات الطلاق التي حدثت في عالم الفن

تعرف على أسوأ حالات الطلاق التي حدثت في عالم الفن

شاهد كيف تصرف هاني شاكر بعد قرار رفض غناء &#34;المطرب النقاش&#34; مع أصالة

شاهد كيف تصرف هاني شاكر بعد قرار رفض غناء "المطرب النقاش" مع أصالة

شاهد: مروة عبدالمنعم تكشف عن موقف كاد أن يفقدها حياتها

شاهد: مروة عبدالمنعم تكشف عن موقف كاد أن يفقدها حياتها

شاهد: هنا الزاهد تكشف عن حقيقة اعتزالها عالم الفن

شاهد: هنا الزاهد تكشف عن حقيقة اعتزالها عالم الفن

عربي

مصر: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى سكني في محافظة الجيزة

مصر: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى سكني في محافظة الجيزة

وزير الدفاع السعودي: دول الخليج تسعى لرفع مستوى قواتها المسلحة

وزير الدفاع السعودي: دول الخليج تسعى لرفع مستوى قواتها المسلحة

مؤتمر الإعلاميّات العربيّات يختتم فعاليّاته بمشاركة فلسطينية لافتة

مؤتمر الإعلاميّات العربيّات يختتم فعاليّاته بمشاركة فلسطينية لافتة

&#34;قمة المناخ&#34; تطرح خطة لمساعدة الدول الأشد فقرًا على الصمود مع التغير المناخي

"قمة المناخ" تطرح خطة لمساعدة الدول الأشد فقرًا على الصمود مع التغير المناخي