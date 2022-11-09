مصر: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى سكني في محافظة الجيزة

انهارت بناية من أربعة طوابق في حي إمبابة بالجيزة، شمالي القاهرة، الثلاثاء، الأمر الذي أدّى لمصرع ثلاثة أشخاص، وفق ما ذكرت تقارير صحفية.





وأضافت التقارير أن عناصر الشرطة منعوا المارة من الاقتراب من موقع الانهيار، حتى لا يربكوا عمليات الإنقاذ الجارية، فيما يتواصل البحث عن أحياء تحت الأنقاض.



في غضون ذلك، أصيب شخصان كانا على مقربة من المبنى، عند حصول الانهيار في شارع علي بسيوني، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وتداولت وسائل إعلام مصرية صوراً للمبنى المنهار شمالي الجزيرة وقد تحول إلى ركام من الأنقاض.



رام الله - دنيا الوطن