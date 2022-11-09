شؤون فلسطينية

"التربية" تطلع وفدًا ألمانيًا على احتياجات وواقع مدرسة بنات رام الله المهنية

"التربية" تطلع وفدًا ألمانيًا على احتياجات وواقع مدرسة بنات رام الله المهنية
صورة من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، وفدا ألمانيا، على احتياجات مدرسة بنات رام الله الثانوية المهنية، وتخصصاتها ومرافقها وما تحتويه من مشاغل.

وبحثت التربية مع الوفد الذي ضمّ وزارة التعاون الألماني، وبنك التنمية الألماني، ومؤسسة التعاون الألماني الإنمائي، آفاق التعاون في مجال التعليم المهني، وتعزيز الاهتمام بالتخصصات المهنية، نظراً لحاجة السوق الفلسطينية لها.

وأشاد وكيل الوزارة نافع عساف بالشراكة مع ألمانيا ودعمها للتعليم المهني على مدار الأعوام الماضية، واهتمامها بهذا القطاع الحيوي الذي يعد مرتكزاً لخدمة الاقتصاد الوطني، ويوفر فرصا ملائمة للشباب في ظل الحرص على وجود تناغم بين التخصصات الجديدة المتبناة وحاجة سوق العمل.

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