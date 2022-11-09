وزير الدفاع السعودي: دول الخليج تسعى لرفع مستوى قواتها المسلحة



بدوره، دعا وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح لـ"تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد" للقوات المسلحة في ظل الظروف الدولية والإقليمية "الطارئة".



وشدد الصباح خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، على "ضرورة مواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، لضمان وحدة وسلامة أراضي دول المجلس، وحمايتها من أي تهديد أو اعتداء خارجي".



و بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال الوزير الكويتي: إن "الظروف الاستثنائية الطارئة التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية وما يترتب عليها من تسارع للأحداث تدفعنا نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة لمواجهة مختلف المواقف والمتغيرات"،



وأضاف: أن "هذا الأمر يتطلب العمل على تطوير وتفعيل منظومة التعاون والعمل الدفاعي المشترك، انطلاقاً من اليقين والثقة الكبيرة بقدرات قواتنا وكفاءتها في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليها".



رام الله - دنيا الوطنتسعى دول مجلس التعاون الخليجي لـ"رفع مستوى قواتها المسلحة" لتكون "سداً منيعاً ودرعاً واقياً لمواجهة المخاطر والتهديدات".هذا ما أكده وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، وفق ما نقل موقع (الشرق).وأشار الأمير خالد بن سلمان الذي ترأس الاجتماع الـ19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي في كلمة له، إلى "سعي المجلس إلى رفع مستوى قواته المسلحة لتكون سداً منيعاً ودرعاً واقياً لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، وحماية المصالح الوطنية والموارد الاقتصادية".