شؤون فلسطينية

العسيلي: فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت

العسيلي: فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، عن موعد إجراء انتخابات مجلس إدارتي غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت يوم الخميس الموافق 15/12/2022.

وأوضح وزير الاقتصاد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن باب الترشح يفتح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس الموافق 10/11/2022 ولمدة سبعة أيام لغاية الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 16/11/2022.

ووفق قرار الوزير يزاول مجلسا إدارة الغرفتين الحالي نشاطه مقتصراً على تسيير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الأخير الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات، مع الإشارة إلى أنه يُحظر عليهما التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وإبرام التعاقدات المتعلقة بالإنشاءات أو الاستشارات أو الخدمات بدون موافقة خطية من وزير الاقتصاد الوطني.

وتابع: "كما يحظر على مجلسي إدارة الغرفتين الحاليتين اتخاذ أي إجراء من شأنه إحداث أية تغييرات في هيكلية الغرفة أو التعيين أو التعاقد مع مستشارين أو الاستغناء عن موظفين أو تعديل رتبة أو درجة أي من الموظفين".

وكانت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، أصدرت الترتيبات الإدارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية، وسيتم قريباً إعلان مواعيد بقية الغرف تبعاً للتسلسل الزمني المعتمد  للعملية الانتخابية.

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